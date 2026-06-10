Кечинов: Батраков уже претендент на то, чтобы стать лучшим игроком чемпионата России

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на победу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Он считает победу Батракова справедливым исходом голосования тренеров и капитаном команд Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю справедливым признание Батракова лучшим молодым футболистом страны. Другое дело, что Батраков уже второй сезон ярко играет и получает эту премию. Мне кажется, он уже претендент на то, чтобы вообще стать лучшим игроком чемпионата», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее СМИ связывали Батракова с французским «ПСЖ».