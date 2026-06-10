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«Потеря карьеры». Наумов — о возможном переходе Карпукаса в «Зенит»

«Потеря карьеры». Наумов — о возможном переходе Карпукаса в «Зенит»
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости об интересе «Зенита» к полузащитнику железнодорожников Артёму Карпукасу.

«Мне кажется, Карпукас допустит большую ошибку, если перейдёт в «Зенит». Он уже не первый футболист, кто это делает. Вам свежий пример Ильзата Ахметова. Вспомните Коваленко, который здорово выглядел в «Крыльях Советов», попал в сборную, а потом пришёл в «Зенит» — где он сейчас? Это потеря карьеры.

Если Карпукас хочет титулов и зарплату побольше, надо идти в «Зенит». А если хочешь развивать свою карьеру и потом играть в Европе, нужна игровая практика, которую он получит в «Локомотиве». Зависит от Карпукаса — чего он хочет от жизни», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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