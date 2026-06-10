«Реал» Мадрид и adidas продлили сотрудничество до 2034 года

«Реал» Мадрид и компания adidas объявили о продлении спонсорского соглашения. Новый контракт рассчитан на восемь лет и будет действовать до 2034 года. Сотрудничество между клубом и немецким производителем экипировки ведётся с 1980 года. За это время мадридская команда завоевала восемь титулов победителей Лиги чемпионов.

Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес назвал заключённое соглашение важнейшим в истории футбола.

«Соглашение, которое мы заключаем сегодня, является самым важным в истории футбола. Стратегический альянс между «Реалом» и adidas помог нам пережить один из самых замечательных периодов в нашей истории за эти три десятилетия. И он также способствовал дальнейшему развитию этого всеобщего чувства, которое называется «мадридизм»», — заявил Перес.

В свою очередь, генеральный директор adidas Бьорн Гульден подчеркнул значимость долгосрочных отношений с «Реалом».

«Это одно из самых долгосрочных и успешных партнёрств в спорте. «Реал» Мадрид — это особенный клуб с впечатляющей историей. Я чрезвычайно горжусь тем, что три полоски продолжат быть частью этой выдающейся истории успеха. Мы с нетерпением ждём возможности и дальше создавать лучшие продукты для команды, помогая ей выступать на самом высоком уровне, и предлагать болельщикам по всему миру привлекательные товары для повседневной жизни, которые позволят им демонстрировать свою страсть и поддержку клубу как на стадионах, так и на улицах», — отметил Гульден.