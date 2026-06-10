Сергеев: Шварц написал, что хочет поскорее увидеться, поработать

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев рассказал, что ему написал новоиспечённый главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

«В сборной не удалось поговорить со Шварцем. Он только написал, что хочет поскорее увидеться, поработать. Ответил ему взаимностью. Новый сезон будет интересным», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда дошла до финала Кубка России в 2022 году, где проиграла «Спартаку».

В мае 2026 года 47-летний немец вернулся в «Динамо» и подписал контракт с московским клубом на три года — до лета 2029 года.