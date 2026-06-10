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Капитан «Рубина» Иванов назвал пять лучших молодых футболистов РПЛ

Капитан «Рубина» Иванов назвал пять лучших молодых футболистов РПЛ
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Капитан «Рубина» Олег Иванов принял участие в ежегодном опросе «Чемпионата», приуроченном к премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Футболист назвал пять лучших молодых игроков сезона.

На пятое место Иванов поставил Никиту Лобова («Рубин»), на четвёртое – Кирилла Глебова (ЦСКА), третье – Илью Рожкова («Рубин»), второе – Матвея Кисляка (ЦСКА). Лучшим капитан «Рубина» признал Алексея Батракова («Локомотив»).

После завершения сезона тренеры и капитаны команд принимают участие в традиционном голосовании «Чемпионата». Они называют пять лучших молодых футболистов из клубов РПЛ. Главный критерий – в премии участвуют все футболисты, которым на момент старта сезона было 21 год (включительно) и меньше. Тренеры и капитаны клубов должны определить пятёрку лучших, при этом из своего клуба можно брать лишь трёх человек.

Футболист, которого капитан или тренер поставил на первое место, получает шесть баллов, на второе место – четыре балла, на третье – три балла, на четвёртое – два, и на пятое – один. После баллы, полученные молодыми футболистами от тренеров и капитанов клубов, суммируются.

Ранее премию «Чемпионата» выигрывали Гамид Агаларов (сезон-2021/2022), Сергей Пиняев (сезон-2022/2023), Константин Тюкавин (сезон-2023/2024) и Алексей Батраков (сезон-2024/2025).

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