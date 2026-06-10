Ролан Гусев не включил Батракова в топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ второй год подряд

Главный тренер «Динамо» в сезоне-2025/2026 Ролан Гусев принял участие в ежегодном опросе «Чемпионата», приуроченном к премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Специалист назвал пять лучших молодых игроков сезона.

На пятое место Гусев поставил Виктора Окишора («Динамо»), на четвёртое – Курбана Расулова («Динамо»), третье – Тимофея Маринкина («Динамо»), второе – Кирилла Глебова (ЦСКА). Лучшим экс главный тренер «Динамо» признал Матвея Кисляка (ЦСКА). В прошлом году Гусев также принимал участие в опросе «Чемпионата», тогда лучшим он признал Ярослава Гладышева. Также в его пятёрку входили Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Владислав Тороп и Виктор Александров.

После завершения сезона тренеры и капитаны команд принимают участие в традиционном голосовании «Чемпионата». Они называют пять лучших молодых футболистов из клубов РПЛ. Главный критерий – в премии участвуют все футболисты, которым на момент старта сезона было 21 год (включительно) и меньше. Тренеры и капитаны клубов должны определить пятёрку лучших, при этом из своего клуба можно брать лишь трёх человек.

Футболист, которого капитан или тренер поставил на первое место, получает шесть баллов, на второе место – четыре балла, на третье – три балла, на четвёртое – два, и на пятое – один. После баллы, полученные молодыми футболистами от тренеров и капитанов клубов, суммируются.

Ранее премию «Чемпионата» выигрывали Гамид Агаларов (сезон-2021/2022), Сергей Пиняев (сезон-2022/2023), Константин Тюкавин (сезон-2023/2024) и Алексей Батраков (сезон-2024/2025).