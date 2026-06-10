Никита Медведев назвал Алексея Батракова лучшим молодым футболистом РПЛ

Капитан «Пари НН» Никита Медведев принял участие в ежегодном опросе «Чемпионата», приуроченном к премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Футболист назвал пять лучших молодых игроков сезона.

На пятое место Медведев поставил Алекса Сарфо («Пари НН»), на четвёртое – Виктора Мелёхина («Ростов»), третье – Владислава Сауся («Спартак»), второе – Дмитрия Пестрякова («Акрон»). Лучшим капитан «Пари НН» признал Алексея Батракова («Локомотив»).

После завершения сезона тренеры и капитаны команд принимают участие в традиционном голосовании «Чемпионата». Они называют пять лучших молодых футболистов из клубов РПЛ. Главный критерий – в премии участвуют все футболисты, которым на момент старта сезона было 21 год (включительно) и меньше. Тренеры и капитаны клубов должны определить пятёрку лучших, при этом из своего клуба можно брать лишь трёх человек.

Футболист, которого капитан или тренер поставил на первое место, получает шесть баллов, на второе место – четыре балла, на третье – три балла, на четвёртое – два, и на пятое – один. После баллы, полученные молодыми футболистами от тренеров и капитанов клубов, суммируются.

Ранее премию «Чемпионата» выигрывали Гамид Агаларов (сезон-2021/2022), Сергей Пиняев (сезон-2022/2023), Константин Тюкавин (сезон-2023/2024) и Алексей Батраков (сезон-2024/2025).