В сборной Узбекистана отреагировали на жёсткий обыск по прибытии команды в Нью-Йорк

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался по поводу усиленного досмотра команды со стороны американских служб безопасности по прибытии команды в Нью-Йорк. Ранее сообщалось, что футболисты и члены делегации проходили индивидуальный досмотр с использованием кинологических собак и металлодетекторов. Личные вещи игроков были изъяты и проверены на месте.

«Это была обычная проверка, которую сейчас совершают в любом аэропорту. В Америке это происходит прямо на месте», — приводит слова Каннаваро Corriere dello Sport.

Для сборной Узбекистана нынешний чемпионат мира станет дебютным в истории. На групповом этапе команда сыграет с Колумбией, Португалией и ДР Конго. Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.