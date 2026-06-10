Министр спорта РФ публично похвалил «Локомотив» после встречи с Ротенбергом

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв публично похвалил московский «Локомотив» за развитие российских футболистов и минимальное число легионеров. Накануне чиновник встретился с гендиректором «Локомотива» Борисом Ротенбергом.

«Кредо менеджмента ФК «Локомотив» – опираться на российских игроков – показывает всем остальным клубам, что можно добиваться поставленных задач, не ориентируясь на легионеров. За такую позицию поблагодарил генерального директора ФК «Локомотив» Бориса Ротенберга и поздравил игроков, тренерский штаб и болельщиков с бронзой чемпионата России. Команда пришла к третьему месту, имея состав на основе российских футболистов и минимальное среди клубов РПЛ число легионеров – 6.

Борис Ротенберг рассказал о работе с молодёжью. В сборные России по разным возрастам в общей сложности «Локо» делегирует больше всех игроков: за сезон-2025/2026 – привлекалось 52 воспитанника клуба.

Академия «Локомотива» – единственная из российских, которая вошла в топ-100 академий мира по версии Международного центра спортивных исследований CIES. Она имеет свою цифровую спортивную платформу, собственный международный турнир «Путь будущего», а для учеников общеобразовательных школ – футбольный турнир «Локолига».

Хорошую перспективу имеет проект «Путь тренера». Он призван дать возможность нашим российским специалистам выйти на новый уровень внутри экосистемы «Локомотива». Также мы поддерживаем стремление ФК «Локомотив» развивать собственную сеть спортивных школ в регионах», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.