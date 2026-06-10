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Валерий Кечинов: если Воробьёв перейдёт в «Спартак», это будет усилением

Валерий Кечинов: если Воробьёв перейдёт в «Спартак», это будет усилением
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался о потенциальном переходе нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в стан красно-белых.

«Я считаю Воробьёва очень качественным и мастеровитым футболистом. Он показывает и доказывает это в «Локомотиве». У него хорошая техника, голевое чутьё. Если он перейдёт в «Спартак», это будет однозначным усилением», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что в ближайшее время «Спартак» сделает предложение по трансферу игрока в размере € 4 млн. При этом «Локомотив» готов продать Воробьёва за € 6 млн.

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