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Министр спорта Франции подарила сборной «камни удачи» перед ЧМ-2026

Министр спорта Франции подарила сборной «камни удачи» перед ЧМ-2026
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В преддверии чемпионата мира — 2026 сборная Франции получила необычное напутствие от властей. Как сообщает RMC Sport, министр спорта Марина Феррари во время визита в Клерфонтен вместе с президентом Эммануэлем Макроном вручила игрокам команды специальные камни, которые, по её словам, обладают особыми свойствами.

Министр рассказала, что сама использует такой талисман уже более 20 лет и решила поделиться этим опытом с футболистами. Каждому игроку были предложены два камня: голубая яшма и горный хрусталь.

«Голубая яшма обладает тонизирующими свойствами и даёт силы для достижения целей. Горный хрусталь снижает стресс и тревогу, повышает уверенность в себе и может облегчить мышечные боли», — объяснила Феррари, посоветовав футболистам хранить эти «звёзды» в носках.

Французская сборная готовится к старту мирового первенства в Северной Америке. 16 июня команда Дидье Дешама проведёт свой первый матч на турнире, встретившись со сборной Сенегала в Нью-Джерси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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