Ветеран «Спартака» Эдуард Мор назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026. Он выделил сборные Франции, Испании и Аргентины.

«За кого-то болеть на чемпионате мира я не буду. Приведу пример. Когда играл Зидан, я всегда болел за клубы и сборную, где он играл — то есть за Францию. Сейчас таких футболистов для меня нет. Месси и Роналду уже на спаде. Что касается фаворитов, оригинальным я не буду, хоть и хочется — это Франция, Испания и Аргентина. Раздевалка и атмосфера на таких турнирах очень важна. Пока Месси в команде, никто там не вякнет и не пискнет. Это очень важно. Есть три явных фаворита, а затем команды, которые могут выстрелить, — Англия, Бразилия, Германия, Португалия», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.