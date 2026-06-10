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Стала известна цена билетов на финал чемпионата мира — 2026

Стала известна цена билетов на финал чемпионата мира — 2026
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Стоимость билетов на финал чемпионата мира по футболу — 2026 варьируется от $ 4 до $ 8,6 тыс. Об этом сообщает EuroFoot в социальной сети X со ссылкой на данные известного онлайн-издания Financial Times.

Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Финал чемпионата мира — 2026 примет стадион «Метлайф» в США.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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