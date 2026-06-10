В Мексике начались протесты и митинги за день до старта ЧМ-2026

В Мексике возникли проблемы в преддверии старта чемпионата мира по футболу 2026 года. В Мехико начались массовые протесты и митинг. Протестующие заблокировали подъезд к стадиону «Ацтека», где уже завтра, 11 июня, должна состояться церемония открытия и первый матч ЧМ-2026.

Как отмечают разные зарубежные источники, митинги и забастовки устроили представители профсоюза работников образования. Они требуют повышения заработной платы.

Протесты в Мексике перед стартом ЧМ-2026. Видео:

Всего в турнире примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф ЧМ выйдут по две сборные из каждого квартета и восемь сильнейших команд, занявших третьи места. Мировое первенство пройдёт в трёх странах: США, Мексике и Канаде.