Эдуард Мор: за «Локомотив» тревожно — не представляю, кем они будут играть

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал ситуацию в «Локомотиве» на фоне слухов о возможном уходе ведущих футболистов в другие клубы Мир РПЛ.

«С одной стороны, Карпукасу в «Зените» будет непросто. С другой стороны, вопрос в лимите. Нужны футболисты с паспортом, а у «Зенита» их явно не хватает, поэтому Карпукас своё время получит. Станет ли «Зенит» с ним сильнее? Не знаю. «Локомотив» без Карпукаса точно станет слабее. На самом деле за «Локомотив» тревожно, если уйдут Карпукас, Воробьёв, Батраков. Я просто не представляю, кем они будут играть», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.