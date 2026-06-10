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Сомалийского арбитра Омара Артана пригласили работать в Ванкувере на ЧМ-2026

Сомалийского арбитра Омара Артана пригласили работать в Ванкувере на ЧМ-2026
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Премьер-министр канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби пригласил сомалийского арбитра Омара Абдулкадира Артана для работы в Ванкувере на чемпионате мира – 2026. Ранее иммиграционные власти США отказали Артану во въезде в страну.

«Мистер Артан с гостеприимством и радостью будет принят в Британской Колумбии за то, что он преодолел и чего достиг на сегодняшний день. Давайте позволим ему судить в Ванкувере», – опубликовал Эби в своём аккаунте в соцсети X.

Артан является первым судьёй из своей страны, попавшим в список арбитров финальной стадии турнира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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