Денис Бояринцев назначен на пост главного тренера «Шинника»

Футбольный клуб «Шинник» официально объявил о назначении нового главного тренера. Этот пост занял известный экс-футболист Денис Бояринцев. Стороны подписали контракт сроком на год с опцией пролонгации ещё на один сезон.

«Денис Константинович, с возвращением в стан чёрно-синих! Добро пожаловать в «Шинник»!» — написала клубная пресс-служба.

В бытность футболистом Денис Бояринцев защищал цвета казанского «Рубина», московского «Спартака», ярославского «Шинника», подмосковного «Сатурна», сочинской «Жемчужины», томской «Томи» и московского «Торпедо». В роли тренера он уже успел поработать с ивановским «Текстильщиком», московской «Родиной», «Новосибирском», саратовским «Соколом» и волгоградским «Ротором».