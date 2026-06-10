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«Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе шести игроков по итогам сезона

«Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе шести игроков по итогам сезона
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«Манчестер Юнайтед» опубликовал список футболистов, которые покидают «Олд Траффорд» этим летом. Клуб официально подтвердил расставание с шестью игроками основной команды в рамках подготовки к следующему сезону.

Команду покидают Каземиро, перешедший в клуб в 2022 году за £ 70 млн (€ 81,1 млн), Тирелл Маласиа, отыгравший 50 матчей, и Джейдон Санчо, чьё приобретение ранее обошлось «Юнайтед» в £ 73 млн (€ 84,6 млн). О своём решении завершить выступление за «МЮ» Каземиро объявил ещё в начале сезона, а контракты Маласиа и Санчо не были продлены руководством клуба.

Также Расмус Хойлунд официально перешёл в «Наполи» на постоянной основе после завершения годичной аренды в Италии. Кроме того, состав «красных дьяволов» покидают Мануэль Угарте и Джошуа Зиркзее, с которыми клуб расстаётся в рамках программы по обновлению команды перед открытием летнего трансферного окна.

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