Эдуард Мор: Воробьёв впишется в «Спартак», такой нападающий нужен

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новости о возможном переходе в стан красно-белых нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва.

«Воробьёв впишется в «Спартак». Даже по своим характеристикам он полностью подходит. Такой нападающий «Спартаку» нужен. Учитывая, что лимит ужесточается, этот трансфер был бы очень хорошим.

Для «Локомотива» это станет потерей. С Воробьёвым и без — это две разные команды. Когда играл Комличенко, игра была другой. Я говорю даже не про голы, а про развитие атак. Воробьёв хорошо действует в подыгрыше, освобождает зоны и завершает», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.