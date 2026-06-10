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Бен Дэвис продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Бен Дэвис продлил контракт с «Тоттенхэмом»
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33-летний защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис продлил контракт с клубом ещё на один год – до лета 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба «шпор» на официальном сайте команды.

«Бен – влиятельный игрок в раздевалке, который стал лидером и неоднократно выходил на поле в качестве капитана. Он продолжает воплощать ценности «Тоттенхэма» во всём, что делает», — говорится в сообщении пресс-службы лондонского клуба.

«Я всей душой предан этому клубу и отдам ему все силы», – заявил Дэвис.

Напомним, Бен Дэвис выступает за лондонский «Тоттенхэм» с 2014 года. За 12 лет он провёл 363 матча, забил 10 мячей и оформил 26 ассистов.

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