«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Санчо. Джейдона покупали за € 85 млн пять лет назад

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об уходе крайнего нападающего Джейдона Санчо на правах свободного агента. Английский хавбек присоединился к «красным дьяволам» в 2021 году из дортмундской «Боруссии». Сообщалось, что за футболиста манкунианцы заплатили € 85 млн.

Последние несколько лет Санчо играл за другие клубы на правах аренды. Так, прошлый сезон англичанин провёл в «Астон Вилле», до этого выступал за «Челси» и «Боруссию» Дортмунд.

В сезоне-2025/2026 Джейдон отыграл 39 матчей за бирмингемскую команду, забил один гол и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Санчо в € 18 млн.