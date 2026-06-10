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«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Санчо. Джейдона покупали за € 85 млн пять лет назад

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Санчо. Джейдона покупали за € 85 млн пять лет назад
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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об уходе крайнего нападающего Джейдона Санчо на правах свободного агента. Английский хавбек присоединился к «красным дьяволам» в 2021 году из дортмундской «Боруссии». Сообщалось, что за футболиста манкунианцы заплатили € 85 млн.

Последние несколько лет Санчо играл за другие клубы на правах аренды. Так, прошлый сезон англичанин провёл в «Астон Вилле», до этого выступал за «Челси» и «Боруссию» Дортмунд.

В сезоне-2025/2026 Джейдон отыграл 39 матчей за бирмингемскую команду, забил один гол и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Санчо в € 18 млн.

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