Российский экс-футболист Валерий Кечинов назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026. Он выделил национальные команды Франции, Испании и Аргентины.

«К числу фаворитов чемпионата мира я отношу три команды — Испания, Франция и Аргентина. Думаю, эти сборные будут бороться за самые высокие задачи. Да, есть ещё Англия, Бразилия. Как бы там ни было, у бразильцев есть очень сильные футболисты, которые могут решать самые высокие задачи. Я всегда симпатизирую испанцам. Мне нравится их стиль игры. На чемпионате мира буду болеть за Испанию», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.