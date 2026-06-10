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Валерий Кечинов назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Валерий Кечинов назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026
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Российский экс-футболист Валерий Кечинов назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026. Он выделил национальные команды Франции, Испании и Аргентины.

«К числу фаворитов чемпионата мира я отношу три команды — Испания, Франция и Аргентина. Думаю, эти сборные будут бороться за самые высокие задачи. Да, есть ещё Англия, Бразилия. Как бы там ни было, у бразильцев есть очень сильные футболисты, которые могут решать самые высокие задачи. Я всегда симпатизирую испанцам. Мне нравится их стиль игры. На чемпионате мира буду болеть за Испанию», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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