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Глава «Локомотива» прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову

Глава «Локомотива» прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию об интересе «Пари Сен-Жермен» к молодому полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову. Накануне хавбеку исполнился 21 год. Его нынешний контракт с «Локо» рассчитан до 2029 года.

— Появляется информация, что переход Алексея Батракова в «ПСЖ» является практически решённым вопросом. Хоть раз клуб получал звонок от представителей парижского клуба?
— Как только клуб получит юридически подкреплённое предложение, начнутся переговоры. Если устраивающего предложения для игрока и клуба не будет, то Алексей с удовольствием продолжит карьеру в «Локомотиве», — приводит слова Нагорных интернет-портал «Спорт-экспресс».

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