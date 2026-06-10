Глава «Локомотива» прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию об интересе «Пари Сен-Жермен» к молодому полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову. Накануне хавбеку исполнился 21 год. Его нынешний контракт с «Локо» рассчитан до 2029 года.

— Появляется информация, что переход Алексея Батракова в «ПСЖ» является практически решённым вопросом. Хоть раз клуб получал звонок от представителей парижского клуба?

— Как только клуб получит юридически подкреплённое предложение, начнутся переговоры. Если устраивающего предложения для игрока и клуба не будет, то Алексей с удовольствием продолжит карьеру в «Локомотиве», — приводит слова Нагорных интернет-портал «Спорт-экспресс».