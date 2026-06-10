Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он любит испытывать себя». Манише о назначении Жозе Моуринью в «Реал»

«Он любит испытывать себя». Манише о назначении Жозе Моуринью в «Реал»
Комментарии

Бывший полузащитник «Порту» Манише высказался о назначении Жозе Моуринью в мадридский «Реал». Ранее тренер возглавлял «Бенфику».

«Трудно отказаться от предложения такого клуба, как «Реал» Мадрид. Между Флорентино Пересом и Жозе Моуринью сложились крепкие отношения. Когда Моуринью пришёл в «Реал» Мадрид, «Барселона» доминировала в европейском футболе, и ему удалось снова сделать клуб конкурентоспособным. Но дело не только в этом. Жозе Моуринью по-прежнему чрезвычайно компетентный и очень прямолинейный тренер. Он умеет привлекать игроков в свою команду. Существует мнение, что он перестал побеждать или не адаптировался к современному футболу, но я с этим категорически не согласен.

Моуринью — тренер, ориентированный на проекты. Достаточно взглянуть на его послужной список. В «Порту», «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» или «Роме» он всегда брался за сложные задачи, сумел создать конкурентоспособные команды и выиграть несколько титулов. Единственные места, где он не добился успеха, — это «Тоттенхэм» и «Фенербахче». У него есть смелость браться за сложные задачи, он любит испытывать себя, и он остаётся мировым эталоном в области командного лидерства. У него есть все возможности, чтобы принести «Реалу» титулы», – приводит слова Манише Flashscore.

Материалы по теме
Официально
«Бенфика» объявила о выкупе «Реалом» контракта Моуринью за € 15 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android