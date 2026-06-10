«Крылья Советов» продлили контракт с Сергеем Булатовым

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о пролонгации соглашения с главным тренером команды Сергеем Булатовым до конца сезона-2027/2028. Прошлый сезон самарская команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Крылья Советов» продлили трудовые отношения с главным тренером Сергеем Александровичем Булатовым. Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2027/2028. Сергей Булатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера 1 апреля 2026 года, а 28 апреля 2026 года утверждён в должности главного тренера «Крыльев». За это время он руководил командой в восьми матчах, одержав три победы и дважды сыграв вничью. Поздравляем Сергея Александровича с этим событием, желаем позитивных эмоций, а также как можно больше побед с нашей любимой командой!» — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».