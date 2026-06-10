«Ахмат» объявил о заключении соглашения с новым техническим спонсором

Грозненский «Ахмат» объявил о начале сотрудничества с российским спортивным брендом JOGEL. Компания стала новым техническим партнёром клуба: отныне футболисты и персонал команды будут использовать экипировку данного производителя во всех официальных мероприятиях и тренировочном процессе.

В рамках заключенного соглашения JOGEL разработает для грозненцев эксклюзивный дизайн игровой формы на сезон-2026/2027. Презентация новой экипировки для болельщиков запланирована позже.

Напомним, бренд JOGEL, основанный в 2015 году, на данный момент также является техническим партнёром национальной команды России по футболу.