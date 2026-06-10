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Сергей Кирьяков отреагировал на признание Батракова лучшим молодым футболистом РПЛ

Сергей Кирьяков отреагировал на признание Батракова лучшим молодым футболистом РПЛ
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Российский тренер Сергей Кирьяков отреагировал на признание полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим молодым футболистом Мир Российской Премьер-Лиги.

«Батраков выделяется на фоне других молодых игроков, плюс играет в команде, которая попала в топ-три чемпионата. Он сейчас на слуху, его фамилии упоминается в связи со слухами о переходе в «ПСЖ». Наверное, его закономерно признали лучшим молодым игроком.

Он, Кисляк и Глебов, — основное трио молодых футболистов, которые уже о себе заявили. А Батраков из этой тройки выделяется», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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