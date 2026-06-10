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«Барселона» отказалась выкупать Маркуса Рашфорда

«Барселона» отказалась выкупать Маркуса Рашфорда
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«Барселона» приняла решение не выкупать 28-летнего левого вингера Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед», сообщает издание Marca. Англичанин уже убрал название клуба из описания в соцсетях.

По данным источника, основной причиной стал недавний переход в команду каталонцев 25-летнего игрока «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордона, который занимает ту же позицию на поле.

Сейчас в трансфере игрока заинтересованы «Бавария», которая готова купить футболиста за € 30 млн, и мадридский «Реал». Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Маркуса составляет € 40 млн.

Рашфорд играл за «Барселону» на правах аренды в сезоне-2025/2026. За это время он провёл 32 матча в Ла Лиге, забил восемь мячей и оформил девять ассистов.

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