Сборная России обратилась к болельщикам после разгромной победы над Тринидадом и Тобаго
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Пресс-служба сборной России по футболу обратилась с благодарностью к болельщикам после товарищеского матча с национальной командой Тринидада и Тобаго. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
«Калининград, спасибо за поддержку и невероятную атмосферу», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.
В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».
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