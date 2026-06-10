Сборная России обратилась к болельщикам после разгромной победы над Тринидадом и Тобаго

Пресс-служба сборной России по футболу обратилась с благодарностью к болельщикам после товарищеского матча с национальной командой Тринидада и Тобаго. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Калининград, спасибо за поддержку и невероятную атмосферу», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».