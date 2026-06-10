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«Стабильность». В «Локомотиве» отреагировали на победу Батракова в премии «Чемпионата»

«Стабильность». В «Локомотиве» отреагировали на победу Батракова в премии «Чемпионата»
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Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на признание полузащитника железнодорожников Алексея Батракова лучшим молодым футболистом России по версии «Чемпионата». В голосовании приняли участие тренеры и капитаны клубов Мир РПЛ. Каждый называл свою пятёрку лучших, в итоговом рейтинге Батраков набрал 162 балла и обошёл игроков ЦСКА Матвея Кисляка (131) и Кирилла Глебова (42).

«Алексей Батраков — лучший молодой футболист России по версии «Чемпионата». В голосовании приняли участие все тренеры и капитаны клубов РПЛ. И второй год подряд наш полузащитник стал победителем данной премии. Стабильность!» — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

В прошлом сезоне Алексей Батраков провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.

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Батраков — победитель премии «Лучший молодой футболист РПЛ»! Решение тренеров и капитанов
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