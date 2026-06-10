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Стало известно, почему арбитр, не попавший в США, в любом случае не сможет работать на ЧМ

Стало известно, почему арбитр, не попавший в США, в любом случае не сможет работать на ЧМ
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Сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан, вероятнее всего, не сможет работать на чемпионате мира – 2026 в Ванкувере. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее иммиграционные службы США отказали ему во въезде в Майами, однако премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби пригласил его для работы на турнире в Ванкувере. Несмотря на это, Артан в любом случае не сможет принять участие в турнире.

Арбитры, работающие на чемпионате мира, базируются в Майами. На протяжении турнира они будут регулярно возвращаться в город не только для поддержания физической формы, но и для участия в разборах матчей в рамках обеспечения стабильного судейства. Это делает участие в турнире Артана практически невозможным.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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