Стало известно, почему арбитр, не попавший в США, в любом случае не сможет работать на ЧМ

Сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан, вероятнее всего, не сможет работать на чемпионате мира – 2026 в Ванкувере. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее иммиграционные службы США отказали ему во въезде в Майами, однако премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби пригласил его для работы на турнире в Ванкувере. Несмотря на это, Артан в любом случае не сможет принять участие в турнире.

Арбитры, работающие на чемпионате мира, базируются в Майами. На протяжении турнира они будут регулярно возвращаться в город не только для поддержания физической формы, но и для участия в разборах матчей в рамках обеспечения стабильного судейства. Это делает участие в турнире Артана практически невозможным.