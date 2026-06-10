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«Пари НН» объявил о продлении контракта с Вадимом Гараниным

«Пари НН» объявил о продлении контракта с Вадимом Гараниным
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«Пари Нижний Новгород» официально объявил о пролонгации контракта с Вадимом Гараниным. Он был назначен в апреле 2025 года вместо Алексея Шпилевского. Первый контракт был рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«По итогам серии консультаций и собеседований с другими кандидатами, руководством футбольного клуба «Пари НН» было принято решение о продлении контракта с Вадимом Гараниным, а также его тренерским штабом», — написала пресс-служба нижегородского клуба.

Отметим, что сегодня, 10 июня, футболисты «Пари НН» начинают первый сбор в Саранске. Он продлится до 21 июня. У команды запланировано два товарищеских матча, соперниками в которых станут «Уфа» (16 июня) и «Ротор» (21 июня).

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