Дмитрий Комбаров вошёл в тренерский штаб «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» объявил об изменении в тренерском штабе команды. В частности, стало известно о назначении известного экс-футболиста Дмитрия Комбарова на пост помощника главного тренера.
«В новый тренерский штаб «Пари НН» также войдут следующие специалисты:
— Алексей Гусев: помощник главного тренера;
— Дмитрий Комбаров: помощник главного тренера;
— Илья Гердт: тренер по физической подготовке;
— Андрей Пустовит: тренер по физической подготовке;
— Евгений Костенко: тренер по вратарям;
— Игорь Стебенев: аналитик;
— Иван Бурмистров: видеооператор.
Вместе с этим футбольный клуб «Пари НН» прощается с тренером Ренатом Сабитовым и тренером вратарей Джордже Пантичем. Оба специалиста покидают штаб в связи с истечением срока контрактов», — написала пресс-служба нижегородцев.