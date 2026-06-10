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Дмитрий Комбаров вошёл в тренерский штаб «Пари НН»

Дмитрий Комбаров вошёл в тренерский штаб «Пари НН»
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«Пари Нижний Новгород» объявил об изменении в тренерском штабе команды. В частности, стало известно о назначении известного экс-футболиста Дмитрия Комбарова на пост помощника главного тренера.

«В новый тренерский штаб «Пари НН» также войдут следующие специалисты:
— Алексей Гусев: помощник главного тренера;
Дмитрий Комбаров: помощник главного тренера;
— Илья Гердт: тренер по физической подготовке;
— Андрей Пустовит: тренер по физической подготовке;
— Евгений Костенко: тренер по вратарям;
— Игорь Стебенев: аналитик;
— Иван Бурмистров: видеооператор.

Вместе с этим футбольный клуб «Пари НН» прощается с тренером Ренатом Сабитовым и тренером вратарей Джордже Пантичем. Оба специалиста покидают штаб в связи с истечением срока контрактов», — написала пресс-служба нижегородцев.

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