«Оренбург» объявил об уходе Степана Оганесяна

Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» объявила об уходе 24-летнего крайнего нападающего Степана Оганесяна в связи с окончанием трудового соглашения.

Оганесян выступал за клуб с 2022 года, перейдя из московского «Спартака» на правах аренды, а затем, спустя сезон, совершив полноценный трансфер. За четыре года он провёл 79 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. В завершившемся сезоне «Оренбург» занял 12‑е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Чемпионом России по итогам кампании-2025/2026 стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнул «Локомотив».