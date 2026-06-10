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Геннадий Орлов рассказал, как американцы относились к россиянам на первом ЧМ в США

Геннадий Орлов рассказал, как американцы относились к россиянам на первом ЧМ в США
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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 1994, который прошёл в США.

«Сборная России впервые играла самостоятельной командой на большом турнире. И встречали нас американцы очень тепло и доброжелательно. Узнав, откуда мы, радостно восклицали: «Перестройка!» С акцентом, но по-русски.

К сожалению, нашу команду сотрясали скандалы. Её матчи на ЧМ я не вёл, однако всю историю «письма 14» знал из первых уст, в том числе от моего давнего товарища Павла Садырина», — рассказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт США, Мексике и Канаде.

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