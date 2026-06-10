Геннадий Орлов: Садырин хотел вернуть «Зенит» в Высшую лигу, чтобы обыграть «Спартак»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, как принималось решение о возрождении «Зенита» в 1990-х годах.

«После возвращения из Америки я рассказал подробности истории «Письма четырнадцати» Собчаку (в 1990-х мэр Санкт-Петербурга. – Прим. «Чемпионата»). И тот уговорил Садырина взяться за возрождение «Зенита». Паша тогда сказал: «Хочу вернуть «Зенит» в Высшую лигу, чтобы обыграть «Спартак». Потому что спартаковцы участвовали в том заговоре, понимаете? Сказал — и вернул. И в 1996-м победил «Спартак» в Москве — 2:0», — рассказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.