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Манише высказался об участии Криштиану Роналду в чемпионате мира — 2026

Манише высказался об участии Криштиану Роналду в чемпионате мира — 2026
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Бывший полузащитник сборной Португалии Манише высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в участии национальной команды в чемпионате мира – 2026.

«Для меня Криштиану Роналду должен играть. Пока у него есть желание и амбиции представлять национальную команду, он должен продолжать это делать. Он уникальный игрок. Правда, у него уже нет такой физической формы, как 20 лет назад, но он по-прежнему заставляет соперников постоянно быть начеку и создаёт пространство для своих товарищей по команде. Мы должны проявлять уважение, и я думаю, что людям часто не хватает интеллектуальной честности, когда они говорят о нём. Он остаётся эталоном, и он по-прежнему важен для национальной команды. Я не вижу другого нападающего лучше него. Дальше дело за тренером», – приводит слова Манише Flashscore.

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