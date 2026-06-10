Нигматуллин: победа Батракова в премии «Лучший молодой футболист РПЛ» — вне сомнений

Российский экс-футболист Руслан Нигматуллин отреагировал на признание полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим молодым футболистом Мир Российской Премьер-Лиги.

«Батраков смело может претендовать и на лучшего игрока сезона в РПЛ в целом. Его победа в премии «Лучший молодой игрок» — вне всякого сомнения. Кисляк и Глебов тоже заслужили свои места. Алексей прогрессирует огромными шагами, идёт навстречу своей мечте. Вполне возможно, что рано или поздно «Локомотив» его отпустит в хорошую команду, здесь главное — не ошибиться с выбором», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.