Джамалутдин Абдулкадыров возвращается в ЦСКА

Пресс-служба ФК «Ахмат» объявила о завершении срока аренды 21-летнего защитника Джамалутдина Абдулкадырова. Футболист возвращается в свой прежний клуб — московский ПФК ЦСКА.

«Мы говорим спасибо молодому, талантливому игроку и желаем удачи!» — написала пресс-служба грозненского клуба.

Напомним, Абдулкадыров перешёл в «Ахмат» в зимнее трансферное окно в минувшем сезоне. За это время он провёл три матча, не отметившись результативными действиями. Полноценный контракт игрока принадлежит московскому ЦСКА.

«Ахмат» финишировал на девятом месте в прошлом сезона Мир Российской Премьер-Лиги. ЦСКА занял пятую строчку.