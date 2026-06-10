Суперкомпьютер определил главного фаворита ЧМ-2026 за день до старта турнира

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных на победу на чемпионате мира — 2026 за день до старта турнира. Так, наибольшая вероятность победы на предстоящем турнире, по мнению суперкомпьютера, у национальной команды Испании — 16%. На втором месте находится Франция (12,9%), на третьем — Англия (10,8%).

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.