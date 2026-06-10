Булыкин: сборная России могла бы легко побороться за выход из группы на ЧМ

Известный экс-футболист Дмитрий Булыкин предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026.

«Товарищеские и официальные матчи сильно отличаются по настрою и составу. Уровень соперников тоже разный. Если встречи с Тринидадом и Тобаго и Буркина-Фасо не слишком показательны, то матч с Египтом уже был гораздо интереснее. Египет сыграет на чемпионате мира, поэтому было любопытно посмотреть, как эта команда будет выглядеть на фоне нашей сборной.

Получилось не так хорошо, как, возможно, ожидалось, но делать серьёзные выводы по товарищеским матчам всегда тяжело. Всё-таки контрольные и официальные встречи — разные вещи.

При этом, учитывая уровень и класс футболистов нашей сборной, я думаю, она могла бы легко побороться за выход из группы на чемпионате мира. Тем более сейчас действует новый формат турнира, при котором выйти из группы стало значительно легче», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.