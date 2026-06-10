В «Динамо» рассказали, на каких условиях был подписан контракт с Сандро Шварцем

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев рассказал, что контракт с Сандо Шварцем, занявшим должность главного тренера команды, был подписан на хороших для клуба условиях. Немецкий специалист возглавил команду этим летом.

«Не буду рассказывать о том, как технически шли переговоры с Сандро Шварцем. Но я следил за средствами массовой информации, там было немалое количество довольно-таки странных вбросов по поводу его зарплаты. Назывались суммы, взятые с потолка. Ненастоящие. Я не знаю, откуда люди брали эти цифры. Писали также, будто в его контракте прописано, что в случае его прекращения Сандро будет выплачена вся сумма до окончания контракта, что тоже не является правдой. Сейчас все договорённости достигнуты. Я считаю, что это хорошие условия и для клуба, и для тренера. И мы однозначно рассчитываем, что новый тренер вместе с новым штабом сможет привести клуб к титулам и показать тот результат, который ждут болельщики», — приводит слова Ивлева ТАСС.