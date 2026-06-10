Даниил Хлусевич возвращается в «Спартак»

Грозненский «Ахмат» в клубных соцсетях объявил об уходе защитника Даниила Хлусевича. Футболист покидает команду по окончании срока аренды. Он возвращается в московский «Спартак», которому принадлежит полноценный контракт Хлусевича.

«Защитник Даниил Хлусевич после окончания арендного соглашения возвращается в «Спартак». Он перешёл в «Ахмат» в зимнее трансферное окно и принял участие в восьми матчах в завершившемся сезоне. Спасибо, Даниил! Мы желаем тебе удачи и успехов!» — написала пресс-служба клуба.

Россиянин присоединился к грозненскому клубу зимой этого года. За «Ахмат» Хлусевич отыграл восемь матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона, не совершив результативных действий.