Алексей Миранчук ответил, согласился бы он перейти в «Зенит» летом 2026 года

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит» в летнее трансферное окно 2026 года.

— Представляем лето этого года, 2026 год. К тебе в июне или в июле приходит «Зенит», который очень хочет Алексея Миранчука, новый лимит на легионеров, все дела, нужен русский футболист. И даёт там, не знаю, баснословный контракт, больше, чем у тебя здесь. Ты этим летом рассматриваешь РПЛ?

— Нет. Не рассмотрел бы. Я думаю, доиграл свой контракт бы. И от этого бы отталкивался, как дальше, какое решение дальше принимать. Я всё-таки не хотел бы, например, оставлять команду в такой непростой период времени. Я внутри бы себя чувствовал бы неправильно поступившим, поэтому я точно хочу хотя бы немного постараться поменять всё-таки ситуацию в клубе, — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.