«Ньюкасл Юнайтед» официально объявил о трансфере вратаря Эвена Жауэна

«Ньюкасл Юнайтед» подписал долгосрочный контракт с французским голкипером Эвеном Жауэном, ранее выступавшим за «Стад де Реймс». Сообщается, что трансфер 20-летнего игрока готовился английским клубом на протяжении нескольких месяцев.

Жауэн начал карьеру в «Генгаме», а летом 2023 года перешёл в «Реймс». Позже вратарь выступал на правах аренды за «Родез» и «Дюнкерк», с которым дошёл до полуфинала Кубка Франции. В минувшем сезоне голкипер провёл 34 матча в Лиге 2 и отыграл 15 встреч «на ноль». Также Жауэн вызывался в молодёжную сборную Франции (U21).

Сам футболист уже прибыл в расположение клуба для подготовки к новому сезону английской Премьер-лиги.