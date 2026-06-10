«В тёплой ванне лежишь, отдыхаешь». Миранчук — об условиях игры в МЛС

Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался об условиях игры в МЛС. За «Атланту» хавбек выступает с 2024-го. Прежде он играл за «Торино», «Аталанту» и московский «Локомотив».

— Мы чувствуем, что в МЛС в целом давление на футболиста меньше, чем в Европе.

— Здесь многие не понимают, что такое прессинг, что такое давление, что такое, когда ты не выигрываешь четыре игры, пять игр, что чувствуют болельщики и как они реагируют. Они здесь такого не знают.

— Так это же, наверное, как часто говорят для футболистов, ну, не то что приятнее, а комфортнее условия, когда нет давления ежедневного.

— Ты в тёплой ванне лежишь, отдыхаешь.

— Так это же хорошо, нет?

— А как ты хочешь меняться? Как ты хочешь расти как футболист?

— То есть нужно давление?

— Ну, не всегда, но под давлением, под каким-то прессингом, когда сложная ситуация, ты растёшь как футболист, если ты не бросаешь руки, если ты ментально готов. Это тебя только сделает сильнее. И когда будет такая ситуация, ты уже будешь знать, что делать, потому что футбол — это не всегда про выигрыши, про победы, про забивание голов и ассисты. Иногда бывает время такое, что надо понять другую часть футбола тоже, — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Nobel.