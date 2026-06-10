Манише рассказал, за каким игроком сборной Португалии ему нравится наблюдать больше всего

Бывший полузащитник сборной Португалии Манише рассказал, за каким игроком национальной команды ему нравится наблюдать больше всего.

«У нас один из лучших вратарей в мире, Диогу Кошта. У нас два фантастических крайних защитника, Канселу и Нуну Мендеш. У нас есть выдающаяся полузащита с Витиньей, Жоао Невешем и Бруну Фернандешем. Но если бы мне пришлось выбрать одного игрока, который играл бы рядом со мной, это был бы Витинья. Я играл в полузащите, и я обожаю наблюдать за игроками такого уровня», – приводит слова Манише Flashscore.

В данный момент Витинья находится в расположении сборной для участия в чемпионате мира – 2026. На групповом этапе Португалия встретится с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).