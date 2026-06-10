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Манише рассказал, за каким игроком сборной Португалии ему нравится наблюдать больше всего

Манише рассказал, за каким игроком сборной Португалии ему нравится наблюдать больше всего
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Бывший полузащитник сборной Португалии Манише рассказал, за каким игроком национальной команды ему нравится наблюдать больше всего.

«У нас один из лучших вратарей в мире, Диогу Кошта. У нас два фантастических крайних защитника, Канселу и Нуну Мендеш. У нас есть выдающаяся полузащита с Витиньей, Жоао Невешем и Бруну Фернандешем. Но если бы мне пришлось выбрать одного игрока, который играл бы рядом со мной, это был бы Витинья. Я играл в полузащите, и я обожаю наблюдать за игроками такого уровня», – приводит слова Манише Flashscore.

В данный момент Витинья находится в расположении сборной для участия в чемпионате мира – 2026. На групповом этапе Португалия встретится с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).

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