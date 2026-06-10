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Валерий Царукян покидает «Ахмат»

Валерий Царукян покидает «Ахмат»
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Пресс-служба ФК «Ахмат» в клубных соцсетях официально объявила об уходе 24-летнего полузащитника Валерия Царукяна в связи с окончанием срока аренды. Футболист вернётся в свой прежний клуб – «Пари Нижний Новгород».

«Благодарим Валерия за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба грозненского клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, Царукян перешёл в «Ахмат» в зимнее трансферное окно в минувшем сезоне, однако не провёл ни одного матча в составе грозненской команды.

«Ахмат» финишировал на девятом месте в прошедшем сезоне чемпионата России. «Пари НН» занял 15-е место.

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