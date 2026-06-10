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В «Динамо» оценили работу Ролана Гусева на посту главного тренера

В «Динамо» оценили работу Ролана Гусева на посту главного тренера
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Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев оценил работу российского специалиста Ролана Гусева, который был главным тренером бело-голубых во второй части минувшего сезона. Кампанию-2025/2026 «Динамо» завершило на седьмом месте в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит».

— Уже известно про смену тренерского штаба. Почему всё-таки решили расстаться с Роланом Гусевым?
— Давайте обсуждать будущее, а не прошлое. У нас сейчас новый тренер Сандро Шварц, как вы знаете, этот специалист хорошо знает и наш клуб, и российскую лигу. Он поддерживал связь и контакт с «Динамо» в течение всего времени после ухода в 2022-м. И, конечно же, мы рассчитываем, что он сможет дать дополнительный импульс к развитию нашего клуба и привести команду к титулам.

— Как оцените работу Ролана Гусева во второй части сезона?
— Я бы её оценил как удовлетворительную. Ролан показал то, что в РПЛ появился действительно новый, по-тренерски молодой, перспективный специалист. У него есть все шансы для дальнейшего профессионального роста, — приводит слова Ивлева ТАСС.

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