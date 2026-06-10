Дидье Дешам: за границей моё признание как тренера, пожалуй, больше, чем во Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о восприятии его работы на родине и за пределами страны. Специалист отметил разницу в оценке результатов национальной команды.

«За границей признание, пожалуй, больше! Прекрасно знаю, много путешествуя, что во Франции восприятие другое. Бог знает, если сборную Франции и называют командой с оборонительным и ограничивающим стилем игры, это не помешало нам добиваться результатов», — цитирует Дешама издание The Guardian.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира (2018) и Лигу наций (2021), а также доходила до финалов Евро-2016 и ЧМ-2022.