Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дидье Дешам: за границей моё признание как тренера, пожалуй, больше, чем во Франции

Дидье Дешам: за границей моё признание как тренера, пожалуй, больше, чем во Франции
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о восприятии его работы на родине и за пределами страны. Специалист отметил разницу в оценке результатов национальной команды.

«За границей признание, пожалуй, больше! Прекрасно знаю, много путешествуя, что во Франции восприятие другое. Бог знает, если сборную Франции и называют командой с оборонительным и ограничивающим стилем игры, это не помешало нам добиваться результатов», — цитирует Дешама издание The Guardian.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира (2018) и Лигу наций (2021), а также доходила до финалов Евро-2016 и ЧМ-2022.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Тренер сборной Северной Ирландии отдал дань уважения Дидье Дешаму после матча с Францией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android